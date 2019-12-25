Петербург опять встал на второе место по смертности от COVID-19 в России за сутки

Всего за время пандемии в городе погибли 3 872 человека.

За минувшие сутки в Петербурге подтвердили 29 новых смертей от коронавируса. Такие данные на утро 1 ноября привели в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в России. Северная столица заняла второе место по смертности за сутки. "Первое место" в этом рейтинге заняла Москва – 52 человека.

По официальным данным, за весь период пандемии жертвами коронавируса в городе стали 3 872 человека, были выявлены 62 272 случая коронавируса, выписали по выздоровлению 38 987 человек.

На территории Ленинградской области зафиксировали 137 новых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге за минувшие сутки на коронавирус проверили более 33 тысяч человек.

В России за минувшие сутки выявили более 18,6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки медики зарегистрировали по стране 18 665 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в 85 регионах РФ. Лидерами среди регионов по числу новых зараженных стали Москва – 5261 заболевший, потом Петербург и Подмосковье (545 человек).

Фото: Piter.TV