Звезда сериала "Спрут" умерла от сердечного приступа

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что умерла звезда сериала "Спрут". Об этом сообщил журналист Давид Маджио на своем сайте.
Патрисия Милларде скончалась в возрасте 61 года. Известно, что французская актриса умерла в римской больнице Сан-Камилло. По предварительным данным у неё был сердечный приступ.
Патрисия Милларде известна по роли судьи в сериале "Спрут", который выходил с 1984 года.
Ранее мы сообщали о том, что умер исполнитель роли шерифа в фильме "Рэмбо".
Видео: ВК/Zauberkoch Zauberkoch
Обсуждение ( 0 )