  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:50
57
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Звезда сериала "Спрут" умерла от сердечного приступа

0 0

Актриса Патрисия Милларде умерла в возрасте 61 года.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что умерла звезда сериала "Спрут". Об этом сообщил журналист Давид Маджио на своем сайте.

Патрисия Милларде скончалась в возрасте 61 года. Известно, что французская актриса умерла в римской больнице Сан-Камилло. По предварительным данным у неё был сердечный приступ. 

Патрисия Милларде известна по роли судьи в сериале "Спрут", который выходил с 1984 года.

Ранее мы сообщали о том, что умер исполнитель роли шерифа в фильме "Рэмбо".

Видео: ВК/Zauberkoch Zauberkoch

 
Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии