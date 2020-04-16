Звезда сериала "Спрут" умерла от сердечного приступа

Актриса Патрисия Милларде умерла в возрасте 61 года.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что умерла звезда сериала "Спрут". Об этом сообщил журналист Давид Маджио на своем сайте.

Патрисия Милларде скончалась в возрасте 61 года. Известно, что французская актриса умерла в римской больнице Сан-Камилло. По предварительным данным у неё был сердечный приступ.

Патрисия Милларде известна по роли судьи в сериале "Спрут", который выходил с 1984 года.

Ранее мы сообщали о том, что умер исполнитель роли шерифа в фильме "Рэмбо".

Видео: ВК/Zauberkoch Zauberkoch