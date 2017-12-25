Умерла звезда сериала "Доктор Кто" актриса Жаклин Пирс: причины смерти

Актриса умерла в своем доме на 75-ом году жизни.

Звезда сериала "Доктор Кто" скончалась после болезни в Великобритании. Она умерла примерно через две недели после того, как ей сообщили, что у нее онокологическое заболевание: рак легких. Об этом сообщает издание Independent.

Она была возмутительна. Она была очень честной и очень простой, что не всегда было очень хорошо. Она любила бокал шампанского и все любили хорошо проводить с ней время, и, конечно же, она была блестящей актрисой, и все, кто с ней работал, очень любили ее. Джон Айнсворт, друг Жаклин Пирс

После постановки диагноза, актриса предпочла провести последние дни дома, а не в госпитале. Скорее всего, врачи слишком поздно обнаружили у нее онкологическое заболевание, поэтому уже ничем не смогли ей помочь.

В "Доктор Кто" Жаклин Пирс начала сниматься в 1985-ом году, за ее плечами уже были роли в культовом шоу "Семейка Блейка" (в эфире до 1981 года), в фильмах "Принцесса Карабу", "Как преуспеть в рекламе", "Чума зомби", "Белое зло".

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Видео: SPANISH FILMS/ Youtube

Фото: Беларускія Навінкі/ ВК