В возрасте 58 лет умер клавишник рок-группы Nick Cave and the Bad Seeds

У музыканта был рак мозга.

В воскресенье, 2 сентября, в возрасте 58 лет умер участник группы Nick Cave and the Bad Seeds Конвей Сэведж. Об этом сообщается на официальном сайте лидера коллектива.

В 2017 году у Сэведжа обнаружили рак мозга. По всей вероятности, именно он погубил артиста. Сам Ник Кейв вспоминает своего коллегу как "яростного, веселого, страшного, сентиментального, сердечного, нежного, сурового, честного, настоящего, обладателя "золотого голоса".

Конвей Севидж присоединился к Nick Cave and the Bad Seeds в 1990 году. Он стал клавишником и бэк-вакалистом группы. Кроме того, у него есть и сольные выступления. В 2000 году он выпустил альбом Nothing Broken, а в 2004 — Wrong Man"s Hands.

Фото: nickcave.com