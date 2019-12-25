Онколог оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

При должном обращении и реабилитации артистка может полностью прийти в норму.

Врач-онколог Юрий Покровский в беседе с журналистами телеканала "Звезда" рассказал, может ли актриса Анастасия Заворотнюк полностью выздороветь после рака мозга. По словам медика, все зависит от расположения опухоли и дальнейшего ухода. При должном обращении и реабилитации артистка может полностью восстановиться.

Врач заявил, что после борьбы с тяжелым недугом в жизни пациентов меняется абсолютно – от работы до привычного жизненного уклада. Возвращение к нормальной жизни зависит от помощи родных, которые будут рядом.

Ранее Вячеслав Манучаров заявил, что Анастасия Заворотнюк победила болезнь. Он постоянно находится на связи с актрисой. По словам Манучарова, болезнь смогли остановить супруг, семья и дочка Анастасии.

В августе 2019 года в СМИ появилась информация о тяжелой болезни Заворотнюк. Спустя время родные актрисы подтвердили, что она лечится от глиобластомы.

Фото: Instagram / a_zavorotnyuk