Онколог оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

Врач-онколог Юрий Покровский в беседе с журналистами телеканала "Звезда" рассказал, может ли актриса Анастасия Заворотнюк полностью выздороветь после рака мозга. По словам медика, все зависит от расположения опухоли и дальнейшего ухода. При должном обращении и реабилитации артистка может полностью восстановиться.
Врач заявил, что после борьбы с тяжелым недугом в жизни пациентов меняется абсолютно – от работы до привычного жизненного уклада. Возвращение к нормальной жизни зависит от помощи родных, которые будут рядом.
Ранее Вячеслав Манучаров заявил, что Анастасия Заворотнюк победила болезнь. Он постоянно находится на связи с актрисой. По словам Манучарова, болезнь смогли остановить супруг, семья и дочка Анастасии.
В августе 2019 года в СМИ появилась информация о тяжелой болезни Заворотнюк. Спустя время родные актрисы подтвердили, что она лечится от глиобластомы.
Фото: Instagram / a_zavorotnyuk
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все