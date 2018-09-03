Ник Кейв записал саундтрек к байопику о Мерилин Монро

Картина основана на одноименном романе Джойс Кэрол.

Австралийский музыкант Ник Кейв записал саундтрек к биографическому фильму "Блондинка" о Мерилин Монро. Об этом сообщает издание NME.

Картина основана на одноименном романе Джойс Кэрол. Саундтрек вместе с Кейвом записывал также Уоррен Эллис.

Режиссерское кресло фильма "Блондинка" занял Эндрю Доминик. Кейв и Элис уже сотрудничали с ним, когда снимались в документальном проекте "Еще раз с чувством". Тогда музыканты рассказали, как работали над новым альбомом после смерти сына Ника Кейва Артура.

Мэрилин Монро в новом фильме сыграла Ана де Армас. Вместе с ней в фильме снялись Эдриан Броуди, Джулианна Николсон, Бобби Каннавале и др. Премьера запланирована на 2020 год.

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