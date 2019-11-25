Умерла звезда фильма "Не могу сказать „прощай“"

Актриса умерла в возрасте 68 лет после долгой болезни.

Умерла актриса и певица Татьяна Паркина. Она в возрасте 68 лет умерла 6 мая после тяжелой продолжительный болезни. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

Татьяна Алексеевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности. Светлая память! Союз кинематографистов России

Татьяна Паркина родилась 13 апреля 1952 года в Риге. Известность ей принесла роль в фильме "Не могу сказать "прощай"", где она сыграла Марту. Также она снималась в фильмах и сериалах "Капитан "Пилигрима"", "Крик дельфина", "Красное и черное", "Башмачник", "Зависть богов".

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