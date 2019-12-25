Умерла жена журналиста Андрея Норкина

Умерла жена журналиста и телеведущего Андрея Норкина Юлия. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Юльчонка больше нет.
Андрей Норкин, журналист
Он добавил, что его супруга много помогала людям. Норкин рассказал, что похороны пройдут Новодеревенском кладбище 6 июня.
Юлия Норкина была ведущей радио "Комсомольская правда", где вместе с Андреем вела программу "Простыми словами". Ей было 52 года.
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