Умерла жена журналиста Андрея Норкина

Похороны пройдут Новодеревенском кладбище 6 июня.

Умерла жена журналиста и телеведущего Андрея Норкина Юлия. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Юльчонка больше нет. Андрей Норкин, журналист

Он добавил, что его супруга много помогала людям. Норкин рассказал, что похороны пройдут Новодеревенском кладбище 6 июня.

Юлия Норкина была ведущей радио "Комсомольская правда", где вместе с Андреем вела программу "Простыми словами". Ей было 52 года.

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