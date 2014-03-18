Умерла ветеран газеты "Известия" Надежда Бобнева

Её руками выпускалась детская "Неделька" и весёлая страничка "Мурлындия".

В субботу, 30 октября, на 101-м году жизни скончалась Надежда Бобнева, которая вела в газете "Известия" рубрики "Природа и люди" и "Во саду ли в огороде". Об этом сообщают "Известия".

Вместе с другими сотрудниками редакции Надежда Бобнева создавала всенародную популярность иллюстрированному приложению "Известий" под названием "Неделя", которое выходило с 1960 по 1995 год. Её руками выпускалась также детская "Неделька" и весёлая страничка "Мурлындия".

Соболезнования родным и близким Надежды Бобневой выразил гендиректор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин. Он подчеркнул неоценимый вклад в развитие журналистики страны.

Ранее на 90-м году жизни умер диктор Игорь Кириллов.

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