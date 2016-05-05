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На 90-м году жизни умер диктор Игорь Кириллов
Сегодня, 13:34
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На 90-м году жизни умер диктор Игорь Кириллов

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Причина смерти Игоря Кириллова не уточняется. 

Российский и советский теле- и  радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни. Об этом 30 октября сообщает Первый канал.

В публикации указали, что новость о смерти Кириллова пришла незадолго до эфира.

Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель.

написали в публикации.

Причина смерти Игоря Кириллова не уточняется. 

Кириллов в 1957-м году начал работать на телевидении. Более 20 лет он прослужил диктором программы "Время", а также вел и другие передачи, в частности трансляции парадов на Красной площади. На Первом канале с 1995-го был диктором-консультантом отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира.

Профессор, академик Международной академии театра и кино. Лауреат Государственной премии СССР (1977), народный артист СССР (1988), награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней и многими другими наградами.

Ранее ушел из жизни главный военный нейрохирург Борис Гайдар. Прощание с Гайдаром состоится 31 октября в 11.30 в клубе Академии.

Фото: kino-teatr.ru 

Теги: диктор, игорь кириллов, первый канал
Категории: Новости России, Лента новостей,

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