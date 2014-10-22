Ушел из жизни главный военный нейрохирург Борис Гайдар

Он умер на 76-м году жизни.

Ушел из жизни выдающийся нейрохирург, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии России и премии Правительства Российской Федерации, академик Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, доктор медицинских наук, профессор кафедры нейрохирургии, генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Борис Всеволодович Гайдар. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Прощание с Гайдаром состоится 31 октября в 11.30 в клубе Академии. Похороны пройдут на кладбище Памяти жертв 9 января в 14:30.

После школы Гайдар решил связать свою жизнь с медициной и поступил в Алма­Атинский государственный медицинский институт. На третьем курсе он уже попробовал себя в роли медбрата в хирургическом стационаре. На четвертом курсе он стал фельдшером и на пятом – младшим врачом станции скорой медицинской помощи. После института Гайдар продолжил приносить вклад в медицину.

Ранее в Петербурге умер врач, отбиравший Гагарина в отряд космонавтов.

Фото: vmeda.org