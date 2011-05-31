Второй западный окружной военный суд с 5 ноября приступил к рассмотрению в закрытом режиме дела о теракте, после которого погиб глава войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов.

Российские правоохранительные органы направили в адрес Второго западного окружного военного суда сообщение о том, что процесс собирались посещать лица из Службы безопасности Украины, которые планировали распространять материалы с призывами о преступлениях в отношении коллегии судей, государственного обвинителя и других участников по уголовному делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России (РХБЗ) генерал Игорь Кириллов.

Имеются сведения о том, что лица, не согласные с проведением СВО, для поддержки службы безопасности Украины планируют посещение судебных заседаний с целью получения сведений о ходе судебного разбирательства и дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах, сопровождением публикацией материалов, оправдывающих преступную деятельность и призывающих совершения преступления в отношении состава суда, гособвинителя, потерпевших и других участников судебного заседания. сообщение от МВД

В связи с данным предупреждением было принято решение закрыть судебный процесс по данному расследованию. Известно, что подозреваемыми сейчас являются четверо: Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян*, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*. В зависимости от роли в криминальном деянии им предъявлены такие обвинения как участие в террористическом сообществе, совершение теракта организованной группой, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Фигурант дела о теракте, в котором погиб генерал Кириллов, ранее был судим.

* - внесен в России в список террористов и экстремистов.

Фото: Минобороны России