Фигурант дела о теракте, в котором погиб генерал Кириллов, ранее был судим

Батухан Точиев*, фигурант уголовного дела о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России (РСХБ) Игорь Кириллов, ранее был судим за похищение гаджета iPhone 13 Pro Max у курьера интернет-магазина. С соответствующими материалами расследования общественность ознакомили журналисты из информационного агентства "РИА Новости". Известно, что 9 июня 2022 года подозреваемый разместил объявление о продаже смартфона с размером памяти на 256 ГБ. Далее покупатель перевел ему на банковскую карту предоплату. Однако Батухан Точиев потратил деньги, ссылаясь на трудное материальное положение "из-за возникших семейных проблем". Так как свою репутацию продавца на данной торговой площадке он не хотел портить, то решил заказать такой же телефон в интернет-магазине. Когда курьер доставил заказ, то злоумышленник встретил его в подъезде дома и брызнул перцовым баллончиком в лицо. Однако доставщик отвернул лицо от струи. В этот момент потерпевшего ударили кулаком по голове, а гаджет упал на пол. Далее преступник схватил смартфон, вызвал такси и скрылся с места происшествия. Вечером того же дня грабитель отправился в букмекерскую контору, где его задержали сотрудники полиции.

Напомним, что возбуждено уголовное дело по статье грабеж (пункт "г" части 2 статьи 161 УК РФ). Ранее Точиев полностью признал вину в части завладения мобильным телефоном. Однако мужчина пояснил, что он не видел сумку с денежными средствами у курьера, как тот указывал в заявлении. Подозреваемый добавил, что не хотел причинять какой–либо ущерб жизни и здоровью потерпевшего. В судебной инстанции он принес публичные извинения. Люблинский суд города Москва в конце 2022 года приговорил его к двум годам колонии общего режима. После отбытия срока судимость еще не была погашена.

Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова признал вину.

* - внесен в России в список террористов и экстремистов.

Фото: Минобороны России