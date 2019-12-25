  1. Главная
Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова признал вину
Сегодня, 13:16
Мужчину обвиняют в теракте и убийстве двух человек.

Ахмаджон Курбонов*, внесенный на российской территории в реестр террористов и экстремистов, признал свою вину в теракте и убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, майора Ильи Поликарпова. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы правоохранительных органов страны.

Курбонов* полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

источник и нформационного агентства "ТАСС"

В Москве открыли улицу имени Героя России Игоря Кириллова.

* -  внесен в России в список террористов и экстремистов.

Фото: Минобороны России

