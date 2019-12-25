Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

Причиной смерти сенатора стала продолжительная болезнь.

Член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова скончалась после продолжительной болезни на 52-м году жизни. Соответствующей информацией в Telegram-канале парламентария поделились ее родные и близкие. Пост в аккаунте сенатора подписан как сообщение от "родных и близких Татьяны Анатольевны Сахаровой". Информацию о гибели политика подтвердила журналистам пресс-секретарь сенатора Анастасия Бочарова.

С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем, что сегодня, 4 июня 2025 года, скончалась сенатор Российской Федерации Татьяна Анатольевна Сахарова. Она ушла из жизни на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Ее светлая память навсегда останется в наших сердцах. О дате и месте прощания сообщим позже. сообщение в ТГ-канале сенатора

Напомним, что уроженка города Донецка Татьяна Сахарова окончила в 1995 году Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Н. А. Вознесенского по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". Свою работу законодатель начинала в Североморском отделении ПАО "Сбербанк". В период с 2018 по 2019 год она занимала должность заместителя председателя совета депутатов ЗАТО Североморска. С 2019 по 2021 год управляла региональным исполнительным комитетом партии "Единая Россия" в Мурманске. Должностными полномочиями женщину наделили 7 октября 2021 года.

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Фото: Telegram / Татьяна Сахарова