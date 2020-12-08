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Умерла призёр Олимпиады 1960 года по конькобежному спорту Тамара Рылова
Сегодня, 8:34
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nastya960

Умерла призёр Олимпиады 1960 года по конькобежному спорту Тамара Рылова

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Ее не стало 1 февраля, ей было 89 лет.

Призер Олимпийских игр по конькобежному спорту в составе сборной СССР Тамара Рылова умерла в возрасте 89 лет. Информация появилась вечером 1 февраля на странице Комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

на счету Тамары Рыловой одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира. За время своей спортивной карьеры она установила четыре мировых рекорда.

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Фото: ВКонтакте/ Комитет по физической культуре и спорту

Теги: олимпиада, умерла спортсменка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Спорт,

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