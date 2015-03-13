Умерла первая переводчица повести Толкина "Хоббит" Наталья Рахманова

Легендарный филолог, чей перевод книги Толкина стал классическим, скончалась на 96-м году жизни.

В Санкт-Петербурге на 96-м году жизни скончалась выдающаяся переводчица и филолог Наталья Рахманова, чей перевод "Хоббита" Дж. Р. Р. Толкина стал для нескольких поколений россиян первым знакомством со вселенной Средиземья. О её смерти сообщил сын, Алексей Гордин, в социальных сетях.

Наталья Леонидовна Рахманова родилась 24 ноября 1930 года в семье известного писателя и драматурга Леонида Рахманова. Окончив филологический факультет ЛГУ, с конца 1950-х годов она посвятила себя литературному переводу.

Её главной и самой знаменитой работой стал перевод повести Толкина "Хоббит, или Туда и обратно", впервые опубликованный в СССР в 1976 году с иллюстрациями Михаила Беломлинского. Этот перевод, выполненный с тонким чувством стиля и бережным отношением к оригиналу, на десятилетия сформировал отечественное восприятие мира Толкина. Сама Рахманова отмечала, что сознательно избегала излишней "русификации" текста, стремясь сохранить его уникальную атмосферу.

За свою долгую карьеру Наталья Рахманова перевела на русский язык произведения таких авторов, как Айзек Азимов, Грэм Грин, Джон Голсуорси, Агата Кристи, Герберт Уэллс и многие другие. Часто она работала в соавторстве с мэтрами перевода — Эльгой Линецкой, Азалией Ставиской, Игорем Брусяниным.

Фото: kino-teatr.ru