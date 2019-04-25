Умерла создательница Центра коренных народов Ленобласти Ольга Конькова

Именно она написала большую часть современных книг и исследований о малочисленных народах Ленобласти.

Во вторник, 21 апреля, после тяжелой болезни умерла Ольга Конькова, основательница Центра коренных народов Ленинградской области, а также научная сотрудница Кунсткамеры. О случившемся рассказали на официальной странице музея в социальной сети facebook.

В течении многих лет эта удивительная женщина активно занималась научной и просветительской деятельностью, направленной на поддержание и развитие традиционной культуры. Именно она написала большую часть современных книг и исследований о малочисленных народах Ленобласти. Их же интересы она защищала в целом ряде рабочих групп и комиссий, связанных с деятельностью просветительских организаций на территории Ленинградской области.

Знакомые и коллеги Ольги Игорвены отмечают, что она не только организовывала и проводила множество вдохновляющих мероприятий, посвященных языку культуре, но и сама занималась творчеством: пела, плела, вышивала и играла в народном театре.

В памяти своих коллег Ольга Игоревна Конькова навсегда останется удивительным жизнерадостным человеком, полным идей, сил и энергии Отметили сотрудники Кунсткамеры

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Фото: https://vk.com/ingerikko