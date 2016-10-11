В Ленобласти откопали капсулу времени  

В Торошковичах выкопали капсулу времени из 1967 года, в которой работники совхоза рассказали о своих достижениях

4 ноября в деревне Торошковичи Лужского района из земли извлекли послание, которое адресовали потомкам работники совхоза «Новое Время» 50 лет назад.

Письмо во времени было запечатано в бутылку из-под водки стоимостью в 2 рубля 67 копеек. Сосуд открыть не удалось, поэтому было принято решение его разбить. Директор Дома культуры Валерий Кан рассказал, что сообщение сильно размыло водой, но им удалось найти в архивах черновик рукописи.

Здравствуйте, встречающие столетие Октября! К вам обращаемся мы, труженики 1967-го. Мы, начинавшие новую жизнь на этой земле, мы, помнящие здешних хозяев — помещиков Вереху, Сырнева, мы, помнящие страшные дни фашистского нашествия ...Мы пришли на эту землю нищую и убогую. Построили на ней колхоз Черновик письма из капсулы времени

Капсула находилась недалеко от местного воинского мемориала. Решено было выкопать ее в день народного единства. Плиту, под которой было закопано послание, пришлось поднимать с помощью трактора.

Работники 1967-го года рассказали:

За 1966 год совхоз сработал рентабельно по всем отраслям хозяйства. Получена прибыль в размере 179 тысяч рублей. С планами и обязательствами по продаже продукции государству совхоз справился досрочно. Надоено на фуражную корову по 3311 кг молока. Получено от ста коров 106 телят. Урожайность зерновых составила 15 центнеров с гектара, картофеля — 145 центнеров с гектара. Заготовлено грубых кормов на переводную голову — 18 центнеров, сочных — 10 тонн. Пусть наши успехи не кажутся вам жалкими, но для нашего времени это хорошие показатели.

Также удалось найти свидетельницу закладки послания, сообщил 47news. Любовь Николаевна тогда была в возрасте 19 лет. По ее словам, идея принадлежала местной парторганизации и комсомольцам.

Закладывали летом 1967 года. Погода тёплая стояла. Текст писали в конторе, нам его не говорили, мы не знали, что там написано. Принесли уже готовую бутылку. Мы молодые были, наивные, смеялись, конечно, не отдавали себе отчёта, кто проживет пятьдесят лет, а кто нет. А теперь мы в совершенно другом мире живём. Любовь Николаевна, присутсвовала при закладке письма

Анатолий Лобашов, еще один свидетель зобытий 1967 года, рассказал, что тогда жизнь казалась интереснее. Несмотря на бедность, все были сплочены и на работу шли с песнями.

Помните, потомки, что старшему поколению довелось строить наше счастье в трудное время, когда в жестокой борьбе с угнетателями народы отстаивали свои права. ...Люди грядущего! Вам передаём мы трудовую эстафету, принятую от наших отцов и старших братьев, закалённых в горниле революционных боёв, заложивших первый камень в фундамент коммунизма. С именем Великого Ленина умножайте наши ратные и трудовые подвиги! Будьте достойными продолжателями героических дел своих предков, приумножайте богатства нашей земли! Закончили письмо работники совхоза "Новое Время"

Фото: online47

Видео: Ирина Никитина