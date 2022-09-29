Капсулу времени заложили на Биржевом мосту

В капсулу помимо послания поместили часы, по которым сверяли время механики Биржевого моста, и памятные медали.

В четверг, 29 сентября, на Биржевом мосту заложили Капсулу времени с посланием для потомков. Ее поместили внутрь короба противовеса разводного крыла. Рядом установят латунную табличку, где будет указано место капсулы и дата вскрытия 2072 год. Об этом рассказали в КРТИ.

В капсулу поместили часы, по которым сверяли время механики Биржевого моста во время его разводки до начала капитального ремонта переправы, а также памятные медали. Также там в капсуле будет рисунок. Его автор – юная петербурженка Александра Каранчук, победительница конкурса детского рисунка компании "Возрождение".

По словам губернатора Петербурга, уже 30 ноября по мосту откроется рабочее движение. Сейчас переправа находится на капитальном ремонте. Биржевой мост закрыли на реконструкцию в октябре 2021 года. Работы затронули все конструктивные элементы моста: опоры, пролетные строения, электромеханический привод заменен на гидравлический. Полностью мост отремонтируют к маю 2023 года.

Первый деревянный мост на месте Биржевого был построен в конце 19 века. Проект утверждал лично Император Александр III. Металлический мост по проекту института "Ленгипроинжпроект". построили ленинградские инженеры и специалисты в 1957-1960 годы.

Видео: КРТИ