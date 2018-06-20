На 93-м году жизни умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

История ее семьи легла в основу целой серии фильмов ужасов.

В США умерла знаменитая исследовательница паранормальных явлений. Лоррейн Уоррен покинула мир на 93-м году жизни. Об этом сообщил ее внук Крис Маккиннел.

Лоррейн вместе с мужем Эдом всю жизнь расследовали происшествия, где могли присутствовать потусторонние силы. История их жизни легла в основу знаменитой серии ужасов "Заклятие". В кино супружескую пару сыграли Вера Фармига и Патрик Уилсон.

Супруги даже создали музей, где разместили "проклятые" предметы. Среди них есть знаменитая кукла Аннабель из фильма "Проклятие Аннабель" и многое другое.

Видео: Gravity Media Productions