Умерла хозяйка старейшей пирожковой Петербурга Валерия Романова

В заведении торгуют классическими пирожками и знаменитым кофе с молоком из металлической бочки.

В Петербурге ушла из жизни владелица знаменитой пирожковой на Московском проспекте, 192 Валерия Николаевна Романова. Ее не стало 6 февраля в возрасте 94 лет. Об этом сообщили сотрудники общепита "ВКонтакте".

Они рассказали, что Валерия Николаевна была предана выбранному делу. Ее запомнили как отзывчивого, чуткого и неравнодушного человека.

Пирожковая на Московском проспекте, 192 работает с 1956 года. Она находится в здании со шпилем, недалеко от станции метро "Парк Победы". В заведении по-прежнему, как и много лет назад, торгуют классическими пирожками и знаменитым кофе с молоком из металлической бочки.

В свое время в пирожковой часто бывал рок-музыкант Виктор Цой. Сегодня среди гостей можно заметить актера и музыканта Михаила Боярского, президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонида Гарбара и др.

Ранее мы писали, что на 73-м году жизни скончался артист Владимир Дерябкин.

Фото: ВКонтакте / Пирожковая "Хозяюшка" на Московском, 192