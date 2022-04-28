В Петербурге через неделю откроется сеть стрит-фуда под брендом легендарной советской пирожковой

Киоски с посадочными местами откроются на Рубинштейна и в пространстве «Севкабель Порт».

В Петербурге уже в этом месяце запустят сеть стрит-фуда под брендом легендарной советской пирожковой "Минутка", которая раньше располагалась на Невском проспекте. Уже на следующей неделе киоски с посадочными местами откроются на Рубинштейна и в пространстве "Севкабель Порт". Информация появилась на портале "Афиша – Рестораны".

В обновленной "Минутке" меню разделят на четыре части: переосмысленная классика, фирменные пирожки-"минутки", сладкая выпечка и спешлы. Петербуржцы и гости города смогут попробовать пирожки с рваной говядиной; с капустой и форелью с крем-чизом; с картофелем, яйцом, зеленью и халапеньо; с рисом и рийетом из лосося. Фирменные пирожки-"минутки" будут делать на бездрожжевом тесте с минимальным использованием масла. Из сладкого будут делать пончики, ватрушки и те самые ленинградские пышки в современной интерпретации.

Начальные инвестиции в проект составят 30 миллионов рублей. В случае успеха первых десяти точек, сеть появится и в других городах России.

Фото: Афиша – Рестораны