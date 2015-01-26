Легендарная пирожковая объявила о повышении цен на Московском проспекте

Повышение цен произойдет на 8-10%.

В четверг, 28 апреля, пирожковая "Хозяюшка" повысит цены с 29 апреля. Она находится рядом со станцией метро "Парк Победы". Об этом рассказали в официальном паблике в социальной сети "Вконтакте".

Повышение цен произойдет на 8-10%. В пирожковой добавили, что это ежегодный процесс и выразили надежду на понимание.

"Хозяюшка" открылась в 1956 голу на Московском проспекте, 192. Особенной популярностью в заведении пользуются беляши. Сейчас они стоят 50 рублей.

Ранее мы сообщали, что на 94-м году жизни умерла хозяйка старейшей пирожковой Петербурга. По словам сотрудников заведения, Валерия Романова всегда была отзывчивой, чуткой и неравнодушной к чужим проблемам.

Фото: Вконтакте / Пирожковая "Хозяюшка" на Московском, 192 / Денис Соколовский