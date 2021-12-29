На 94-м году жизни умерла хозяйка старейшей пирожковой Петербурга

По словам сотрудников заведения, Валерия Романова всегда была отзывчивой, чуткой и неравнодушной к чужим проблемам.

Во вторник, 8 февраля, стало известно, что в возрасте 93 лет ушла из жизни Валерия Романова, хозяйка пирожковой на Московском проспекте – одного из старейших заведений общественного питания в Петербурге. Об этом сообщили в официальном паблике заведения в социальных сетях.

В сообщении рассказали, что владелица ушла из жизни 6 февраля. По словам сотрудников заведения, Валерия Романова всегда была отзывчивой, чуткой и неравнодушной к чужим проблемам. Всегда протягивала руку помощи нуждающимся, поддерживала не только словом, но и делом. Была талантливым и справедливым руководителем.

Светлая память о Валерии Николаевне навсегда останется в наших сердцах написали сотрудники пирожковой.

Пирожковая открылась в 1956 году. В свое время в ней часто бывал рок-музыкант Виктор Цой. Сейчас среди гостей можно заметить советского и российского актера театра и кино Михаила Боярского, президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонида Гарбара.

Фото: Вконтакте / Пирожковая "Хозяюшка" на Московском, 192