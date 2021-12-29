Умерла актриса дубляжа Маргарита Корабельникова

Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР и актриса дубляжа Маргарита Корабельникова. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.
По его словам, Корабельникова скончалась еще в декабре прошлого года.
Маргарите Павловне было 90 лет, в последний раз она появилась на экране в 2008 году в нашем документальном сериале "Фабрика чудес".
Сергей Капков, шеф-редактор "Союзмультфильма"
Корабельникова озвучила медвежонка Умку, Пьеро из "Приключений Буратино", а также Вовку из "Возвращения блудного попугая" и героев различных радиопостановок.
Ранее на 73-м году жизни скончался артист Владимир Дерябкин.
Фото: ВКонтакте / Союзмультфильм
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