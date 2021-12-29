Умерла актриса дубляжа Маргарита Корабельникова

Заслуженная артистка РСФСР скончалась в декабре 2021 года.

Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР и актриса дубляжа Маргарита Корабельникова. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

По его словам, Корабельникова скончалась еще в декабре прошлого года.

Маргарите Павловне было 90 лет, в последний раз она появилась на экране в 2008 году в нашем документальном сериале "Фабрика чудес". Сергей Капков, шеф-редактор "Союзмультфильма"

Корабельникова озвучила медвежонка Умку, Пьеро из "Приключений Буратино", а также Вовку из "Возвращения блудного попугая" и героев различных радиопостановок.

Ранее на 73-м году жизни скончался артист Владимир Дерябкин.

Фото: ВКонтакте / Союзмультфильм