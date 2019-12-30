Умерла актриса Светлана Агеева, сыгравшая в "Операции Ы"

Об этом РИА "Новости" сообщила директор Липецкого драмтеатра Галина Кулешова.

На 80-м году в российской столице ушла из жизни экс-актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева. Помимо ролей на подмостках, она сыграла эпизодические роли в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Известно, что Светлана Агеева с 2000 по 2011 год служила Липецкому драмтеатру, после этого сын ее перевез в Москву. Директор театра отметила, что актриса до последнего поддерживала связь с театром и тосковала по родному городу.

Прощание со Светланой Агеевой состоится в Москве. Детали станут известны позже.

Ранее мы сообщали о том, что Сергей Шнуров посвятил стихотворение умершему протоиерею Всеволоду Чаплину.

Фото: кадр из фильма "Операция Ы"