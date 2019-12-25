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Умер военный журналист Дмитрий Литовкин
Сегодня, 17:00
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Умер военный журналист Дмитрий Литовкин

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Известно, что накануне его ввели искусственную кому. 

На 51-м году жизни скончался российский военный журналист Дмитрий Литовкин. Об этом сообщили в газете "Московский комсомолец".

Известно, что он умер от болезни. Накануне его ввели искусственную кому. 

Журналист работал военным корреспондентом в "Красной звезде", ТАСС, "Известиях" и ряде других изданий. Кроме того, он был редактором газеты "Независимое военное обозрение".

Ранее на Piter.tv: на 69-м году жизни скончался режиссер Кирилл Стрежнев.

Фото: YouTube / rt для русских

Теги: военный журналист, журналист, некролог, умер дмитрий литовкин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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