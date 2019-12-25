Умер военный журналист Дмитрий Литовкин

Известно, что накануне его ввели искусственную кому.

На 51-м году жизни скончался российский военный журналист Дмитрий Литовкин. Об этом сообщили в газете "Московский комсомолец".

Известно, что он умер от болезни. Накануне его ввели искусственную кому.

Журналист работал военным корреспондентом в "Красной звезде", ТАСС, "Известиях" и ряде других изданий. Кроме того, он был редактором газеты "Независимое военное обозрение".

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Фото: YouTube / rt для русских