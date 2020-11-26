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Умер телеведущий Алексей Лагутин, который работал актером в петербургских "Комедиантах"
Сегодня, 21:25
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Умер телеведущий Алексей Лагутин, который работал актером в петербургских "Комедиантах"

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В сообщении отметили, что к работе актер "подходил творчески, превращая его в запоминающееся событие, которое дарит людям тепло и радость"

В воскресенье, 29 августа, стало известно, что актёр и телеведущий Алексей Лагутин скончался в возрасте 50 лет. Некролог об этом опубликовали на сайте Одинцовского округа Московской области. 

В сообщении отметили, что к работе актер "подходил творчески, превращая его в запоминающееся событие, которое дарит людям тепло и радость". Телеведущий был автором таких программ, как "Беседы у окна", "МузАнтракт", "Хочу в телевизор", "ПРОчтение". Ранее работал в Рязанском областном ТЮЗе и петербургском театре "Комедианты". 

Ушел из жизни глава Движения поддержки флота Михаил Ненашев. Он умер в одном из фитнес-клубов Москвы, по предварительным данным, от остановки сердца.

Фото: пресс-служба Одинцовского городского округа Московской области

Теги: актёр, алексей лагутин, телеведущий
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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