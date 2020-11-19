Умер глава Движения поддержки флота Михаил Ненашев

Он умер в одном из фитнес-клубов Москвы, по предварительным данным, от остановки сердца.

В воскресенье, 29 августа, на 62 году ушел из жизни председатель общероссийского движения поддержки флота, бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника.

Он умер в одном из фитнес-клубов Москвы, по предварительным данным, от остановки сердца. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Напомним, Ненашев 18 лет с 1978 по 1996 год служил на Северном флоте. В 2007-2011 годах был депутатом Госдумы пятого созыва. По его инициативе был создан общественный совет "300 лет Российскому флоту", который в последствии стал общественной организацией Общероссийское движение поддержки флота.

Ранее актер Роман Громадский умер в Петербурге.

Фото: Facebook / Михаил Ненашев