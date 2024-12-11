Петербуржец погиб в сауне фитнес-клуба на Кондратьевском проспекте

Мужчина погиб в сауне фитнес-клуба, расположенного на Кондратьевском проспекте в Петербурге. Об этом 17 января пишет tg-канал "Mash на Мойке".
Отмечается, что 63-летний спортсмен потерял сознание и разбил голову от падения. Пострадавшему пытались помочь и посетители, и тренеры. Супруга также делала искусственное дыхание.
Медики скорой помощи реанимировали посетителя и госпитализировали. В больнице мужчина скончался. У него диагностировали атеросклероз и острую сердечную недостаточность.
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Фото: Piter.TV
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