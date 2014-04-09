Актер Роман Громадский умер в Петербурге

Сообщается, что причиной смерти стал инсульт.

В субботу, 28 августа, в Петербурге в возрасте 80 лет умер актёр театра и кино и преподаватель Роман Громадский, сообщает 78.ru со ссылкой на его близких.

Сообщается, что причиной смерти стал инсульт.

Роман Громадский в 1966 окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Более полувека актёр служил в театре, который в советское время назывался театром им. Ленинского комсомола, а затем был переименован в "Балтийский дом". За время работы актеру присудили две театральные премии "Золотой софит" и звание народного артиста РСФСР.

С середины 90-х занимал должности декана факультета искусств и профессора кафедры режиссуры и актёрского мастерства СПбГУП. Громадский знаком по фильмам и сериалам "Романс о влюблённых", "Цирк сгорел, клоуны разбежались", "Тайны следствия", "Ментовские войны" и другим. В театре он играл в спектаклях "Мастер и Маргарита", "Горе уму" и "Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков".

Ранее умер экс-глава комитета по культуре Ленобасти Владимир Богуш.

Фото: Вконтакте / Театр-фестиваль "Балтийский дом"