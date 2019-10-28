В 76 лет умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский

У мужчины случился сердечный приступ.

На 77-ом году жизни от сердечного приступа умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский. Об этом сообщили на сайте политического активиста.

Буковский скончался в больнице в Кембридже 27 октября в 21:30 по местному времени (00:30 по московскому). У мужчины в последние годы были проблемы со здоровьем.

Писатель Владимир Буковский был участником диссидентского движения в СССР. В 1963 году его арестовали за выпуск запрещенной литературы. За это его позже отправили в психбольницу. Всего Буковский пробыл в тюрьмах и лечебницах около 12 лет. В 1976 году писателя обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. После этого Буковский жил в Великобритании.

Ранее на 55-м году скончался автор композиций "Песняров".

Видео: Piter.TV

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