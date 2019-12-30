Похороны философа Эдуарда Колчинского пройдут на Серафимовском кладбище

Прощание с покойным состоится 27 января.

В пятницу, 24 января, стало известно о смерти Эдуарда Колчинского. Об этом сообщили на официальном сайте Санкт-Петербургского филиала института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. Там доктор философских наук проработал больше пятидесяти лет и являлся главным научным сотрудником.

С именем этого профессора связаны многие научные исследования эволюционизма в России. Он занимался эволюцией биосферы, эволюционной теорией разных стран, а также развитием истории науки непосредственно в Петербурге. За его авторством существует несколько книг, в том числе "Эволюция эволюции. Историко-критические очерки проблемы" и "Диалектизация биологии".

Похороны и прощание с покойным пройдут 27 января, в 13:00 на Серафимовском кладбище в Петербурге.

Фото: ihst.nw.ru

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