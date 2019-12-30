Умер актер из "Монти Пайтон" Терри Джонс

В 2016 году стало известно о том, что он болен тяжелой формой деменции.

Участник британской комик-труппы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 78-м году жизни. Об этом сообщают BBC и Sky News со ссылкой на агента артиста.

Точные причины смерти не называются. Однако в сентябре 2016 года стало известно, что Джонс болен тяжелой формой деменции. Это прогрессирующая афазия, которая характеризуется в первую очередь нарушениями речи.

Джонс снялся в десятке фильмов, а также выступил в роли режиссера, сценариста и композитора в нескольких проектах. Наибольшую известность ему принесло участие в комедийном шоу "Монти Пайтон", которое выходило на BBC с 1969 по 2014 гг.

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Видео: YouTube / Monty Python