Умер российский актер Никита Логинов

Причиной смерти стал сердечный приступ.

В Москве на 57-м году жизни скончался российский актер Никита Логинов. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба театра "ОКОЛО дома Станиславского", где более 40 лет служил артист.

В сообщении отмечается, что Никита был замечательным товарищем для всех. Смерть актера стала для многих абсолютной неожиданностью. Причиной его гибели стал сердечный приступ.

Логинов известен российским зрителям по ролям в фильмах "ДМБ", "Полумгла" и "Антикиллер". Он также сыграл в сериалах и мини-фильмах "Московская сага", "Кризис нежного возраста", "Последний мент" и др. В театре "ОКОЛО дома Станиславского" он был задействован в спектаклях "Бег", "Оккупация – милое дело. О, Федерико!" и др.

Ранее мы писали, что скончался актер Театра сатиры Владимир Носачев.

Фото: Facebook / Театр "ОКОЛО дома Станиславского"