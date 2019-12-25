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Умер российский актер Никита Логинов
Сегодня, 10:23
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Alena_Zinovieva

Умер российский актер Никита Логинов

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Причиной смерти стал сердечный приступ.

В Москве на 57-м году жизни скончался российский актер Никита Логинов. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба театра "ОКОЛО дома Станиславского", где более 40 лет служил артист.

В сообщении отмечается, что Никита был замечательным товарищем для всех. Смерть актера стала для многих абсолютной неожиданностью. Причиной его гибели стал сердечный приступ.

Логинов известен российским зрителям по ролям в фильмах "ДМБ", "Полумгла" и "Антикиллер". Он также сыграл в сериалах и мини-фильмах "Московская сага", "Кризис нежного возраста", "Последний мент" и др. В театре "ОКОЛО дома Станиславского" он был задействован в спектаклях "Бег", "Оккупация – милое дело. О, Федерико!" и др.

Ранее мы писали, что скончался актер Театра сатиры Владимир Носачев.

Фото: Facebook / Театр "ОКОЛО дома Станиславского"

Теги: актёр, никита логинов, сердечный приступ
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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