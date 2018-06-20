В Тбилиси умер режиссер Эрекле Бадурашвили

Артисту было 57 лет.

В Тбилиси на 58-ом году жизни скончался грузинский актер и кинорежиссер Эрекле Бадурашвили. Об этом в социальных сетях сообщил Национальный центр кинематографии Грузии. Причина смерти кинодела неизвестна.

Национальный киноцентр выражает скорбь и соболезнует семье Эрекле Бадурашвили. Эрекле Бадурашвили, автор многих фильмов, недавно работал над своим новым художественным фильмом "Мост", который является совместным производством Грузии и Турции

– написали в сообщении

В качестве режиссера Бадурашвили поставил такие картины, как "Автопортреты", "Праздник греха", "Тбилиси - мой дом", "Еще одна грузинская история". Свой последний фильм под названием " Bridge" он снял в 2019 году.

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