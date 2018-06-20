Главный тренер "Зенита" пригласил артистов Мариинского театра на футбол

Семак побывал на балете "Драгоценности" и предложил артистам сделать ответный шаг.

Накануне главный тренер петербургского "Зенита" посетил Мариинский театр, где посмотрел балет "Драгоценности". Наставник сине-бело-голубых остался под таким впечатлением от представления, что решил пригласить артистов на футбол.

На своей страничке в Instagram Семак опубликовал две фотографии с одной из участниц постановки Марией Хоревой. В благодарность за приглашение и подаренные эмоции наставник зенитовцев подарил балерине футболку с эмблемой футбольного клуба. Кроме того, он пригласил артистов на футбол.

"Спасибо за приглашение, ждем на футболе", — написал тренер "Зенита" в Instagram.

Ранее Сергей Семак заявил, что Заболотному не хватает забитых голов.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит", Instagram / sergey_bogdanovich_semak