Сергей Семак заявил, что Заболотному не хватает забитых голов

Тренер футбольной команды Северной столицы поделился мнением о проведенной встрече с "Аустрией".

Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" объяснил, чего не хватает спортсмену Антону Заболотному. Специалист считает, что нападающему необходимо постараться забивать, а вот моменты он для этого создает.

Голов не хватает. Моменты у него есть. У кого-то больше мастерства с рождения, у кого-то лучше получаются технические элементы. Надо работать прокомментировал Сергей Семак игру футболиста после матча с "Аустрией".

Напомним, что товарищеская игра завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. По результатам встречи Семак заявил, что сделал новые указания по игре своим воспитанникам. Они касаются игры в обороне, а также реализации голевых моментов.

Следующая игра "сине-бело-голубых" пройдет 31 марта на "Газпром-Арене". Соперником станет "Оренбург".

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит".