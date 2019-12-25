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Умер публицист и философ Константин Крылов
Сегодня, 12:55
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matveyvn

Умер публицист и философ Константин Крылов

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Ему было 52 года.

Умер публицист и философ Константин Крылов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его супруга Надежда Шалимова.

Известно, что на прошлой неделе у Константина Крылова случился инсульт. Ему было 52 года.

Крылов был известен как русский философ, писатель, публицист, редактор, журналист, общественный и политический деятель. Он был одним из главных современных мыслителей, которые поддерживали движение русского национализма.

Ранее мы сообщали, что умер один из создателей мультфильма "Падал прошлогодний снег".

Теги: константин крылов, публицистика, смерть, философия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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