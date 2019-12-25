Ему было 52 года.

Умер публицист и философ Константин Крылов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его супруга Надежда Шалимова.

Известно, что на прошлой неделе у Константина Крылова случился инсульт. Ему было 52 года.

Крылов был известен как русский философ, писатель, публицист, редактор, журналист, общественный и политический деятель. Он был одним из главных современных мыслителей, которые поддерживали движение русского национализма.

Ранее мы сообщали, что умер один из создателей мультфильма "Падал прошлогодний снег".