Умерла актриса МДТ Светлана Григорьева

20 мая ей должно было исполниться 93 года.

Стало известно, что 10 мая ушла из жизни актриса МДТ, заслуженная артистка Российской Федерации, Светлана Васильевна Григорьева. Информация появилась в официальной группе театра в соцсети "ВКонтакте".

Всю жизнь артистка выступала на сцене Академического Малого драматического театра — Театра Европы. Она сыграла десятки ярких ролей в спектаклях: Ассунту в "Татуированной розе" Т. Уильямса, Мать в "Назначении", Марфу Репишную в "Братьях и сестрах".

20 мая ей должно было исполниться 93 года.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге умер заслуженный работник культуры Андрей Курнавин.

Фото: Pixabay, "МДТ — Театр Европы" / ВКонтакте

