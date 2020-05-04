В Петербурге умер заслуженный работник культуры Андрей Курнавин

Время и место прощания пообещали уточнить позднее.

В понедельник, 4 мая, стало известно, что в Петербурге умер Андрей Курнавин. Заслуженному работнику культуры России было 93 года. Об этом рассказали представители Петербургского Хорового училища имени Глинки, где он работал.

Коллеги подчеркнули, что Курнавин обучил множество талантливых музыкантов. Андрей Федорович очень трепетно относился к музыке и отдавал себя ученикам без остатка. Он продолжил работать в училище даже в период тяжелой болезни: приходил в концертный зал, прослушивал концерты и интересовался всем, что происходило в училище.

"Потеря невосполнимая, чудовищная, горькая. Трудно свыкнуться с мыслью, что больше никогда его не встретишь, не услышишь его голос. А главное – невозможно представить, что больше никогда не прозвучит музыка, рождавшаяся из-под его пальцев – неповторимая, проникающая в самое сердце" Отметили коллеги.

Ранее мы писали, что умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров.

Видео: vk.com/kapellanin