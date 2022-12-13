Умер петербургский театральный режиссер Николай Русский

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Петербургский театральный режиссер Николай Русский скончался в Тамбове в возрасте 40 лет. Об этом сообщил худрук Никитинского театра в Воронеже Борис Алексеев в своих соцсетях.

По предварительным данным, причиной смерти режиссера стали проблемы с сердцем. Алексеев назвал Русского особенным режиссером, который мог бы стать великим.

Отметим, что Николай Русский родился в 1982 году в Томске, но свой творческий путь начал в Северной столице. Режиссер закончил СПбГАТИ в 2016 году. Его дебют был удостоен главной театральной премии Петербурга "Золотой софит".

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Фото: nikitincenter.ru