Умер петербургский реставратор Андрей Михайленко

Он принимал участие в реставрации Нарышкина бастиона и других объектов Петропавловской крепости.

В воскресенье, 27 июня, в Петербурге умер Андрей Михайленко, один из учредителей Союза реставраторов. Об этом рассказали в субботу на официальной странице союза в социальной сети "ВКонтакте".

Причина смерти неизвестна. В публикации отмечено, что "25 июня 2021 года скончался Андрей Евгеньевич Михайленко, архитектор-реставратор, член Санкт-Петербургского городского отделения ИКОМОС, один из учредителей Союза реставраторов Санкт-Петербурга. Он принимал участие в реставрации Нарышкина бастиона, Екатерининской, Никольской куртины, Артиллерийского цейхгауза, собора святого Петра и Павла (в том числе и купола храма) в Петропавловской крепости".

Михайленко родился в Ленинграде в 1964 году. Был автором проектов реставрации Военно-Медицинской Академии имени С. М. Кирова, ограды Летнего дворца в Кронштадте и многих других. Реставратор также создал несколько фотовыставок о культурном наследии России.

Ранее мы пубилковали, что умерла президент ассоциации организаций блокадников Валентина Леоненко.

Фото: Вконтакте / Андрей Михайленко