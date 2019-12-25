Умер профессор консерватории им. Римского-Корсакова Сергей Мальцев

Во вторник, 21 сентября, стало известно о смерти заслуженного деятеля искусств России, доктора искусствоведения, профессора кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории Сергея Мальцева. Об этом сообщили в пресс-службе музыкального учебного заведения.
Информация о прощании будет размещена дополнительно.
пресс-служба консерватории им. Римского-Корсакова
Ранее мы писали, что при пожаре в квартире дома, расположенного на Петровской набережной, погибла советская и российская флейтистка Александра Вавилина.
Фото: conservatory.ru
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