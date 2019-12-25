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Умер профессор консерватории им. Римского-Корсакова Сергей Мальцев
Сегодня, 18:17
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Умер профессор консерватории им. Римского-Корсакова Сергей Мальцев

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Он скончался на 80-м году жизни.

Во вторник, 21 сентября, стало известно о смерти заслуженного деятеля искусств России, доктора искусствоведения, профессора кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории Сергея Мальцева. Об этом сообщили в пресс-службе музыкального учебного заведения. 

Информация о прощании будет размещена дополнительно.

пресс-служба консерватории им. Римского-Корсакова

Ранее мы писали, что при пожаре в квартире дома, расположенного на Петровской набережной, погибла советская и российская флейтистка Александра Вавилина.

Фото: conservatory.ru

Теги: сергей мальцев, смерть
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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