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СК выясняет обстоятельства смерти народной артистки РСФСР Вавилиной
Сегодня, 20:37
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СК выясняет обстоятельства смерти народной артистки РСФСР Вавилиной

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Советская и российская флейтистка погибла при пожаре в Петербурге.

Следственный комитет России по Петербургу выясняет обстоятельства смерти народной артистки РСФСР Александры Вавилиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Советская и российская флейтистка погибла при пожаре в квартире дома, расположенного на Петровской набережной. В 13:08 в управление МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в доме №4 на Петровской набережной в Петроградском районе. В  четырехкомнатной квартире горела обстановка на общей площади 30 кв. метров. В 13:42 пожар ликвидировали.

Александра Вавилина – советская и российская флейтистка, заслуженный деятель искусств РСФСР, а также заслуженная артистка РСФСР.

Ранее стало известно, что в Петербурге умер солист Мариинского театра Федор Кузнецов.

Фото: wikipedia.org

Теги: александра вавилина, следственный комитет, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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