Ушёл из жизни арбитр FIFA Александр Березкин

Березкин скончался на 41-м году жизни.

В пятницу, 3 сентября, ушел из жизни заместитель главного судьи всероссийских соревнований по пляжному футболу, арбитр FIFA Александр Березкин. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Петербурга.

Березкин скончался в результате травм, полученных в аварии. Несколько дней за жизнь судьи боролись медики, но спасти Березкина не удалось.

Александр Березкин был настоящим фанатом и профессионалом своего дела. Для петербургского футбола это невосполнимая потеря! Федерация футбола Петербурга выражает самые глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Александра! пресс-служба Федерации футбола Петербурга

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Фото: ВКонтакте / Федерация футбола Санкт-Петербурга