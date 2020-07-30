Ушёл из жизни арбитр FIFA Александр Березкин

В пятницу, 3 сентября, ушел из жизни заместитель главного судьи всероссийских соревнований по пляжному футболу, арбитр FIFA Александр Березкин. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Петербурга.
Березкин скончался в результате травм, полученных в аварии. Несколько дней за жизнь судьи боролись медики, но спасти Березкина не удалось.
Александр Березкин был настоящим фанатом и профессионалом своего дела. Для петербургского футбола это невосполнимая потеря! Федерация футбола Петербурга выражает самые глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Александра!
пресс-служба Федерации футбола Петербурга
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Фото: ВКонтакте / Федерация футбола Санкт-Петербурга
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