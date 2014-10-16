Умер автор музыки к танцу "Сиртаки" Микис Теодоракис

Композитор давно болел, в последние дни его здоровье резко ухудшилось.

В четверг, 2 сентября, стало известно о смерти всемирно известного греческого композитора Микиса Теодоракиса. Его не стало в возрасте 96 лет, сообщает греческое общественное телевидение ERT.

По данным СМИ, Теодоракис давно болел, в последние дни его здоровье резко ухудшилось. Композитор писал музыку во всех жанрах – от опер, ораторий, балета и церковного хора до музыки для старинной драмы, театра, кино и народной песни.

Он является автором самой узнаваемой в мире греческой мелодии "Сиртаки". Ее он написал специально для фильма "Грек Зорба". Песни Теодоракиса исполняли известные артисты, такие как Beatles и Эдит Пиаф.

Ранее мы писали, что умер Герой России Роман Шадрин.

Фото: ru.wikipedia.org / Guy Wagner