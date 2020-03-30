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Умер Герой России Роман Шадрин
Сегодня, 10:15
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Умер Герой России Роман Шадрин

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Ему было 54 года.

В Екатеринбурге в возрасте 54 лет умер Герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин. Об этом информирует сетевое издание "E1.ru".

По данным СМИ, он умер в реанимации, в которую его доставили несколько дней назад.

У Романа Александровича была онкология, сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало.

Серик Султангабиев, полковник внутренних войск МВД 

На данный момент точная причина смерти неизвестна. Место и время похорон объявят позднее.

Роман Шадрин является участником боевых действий в Чеченской республике. С 1995 года он носит звание Героя России. В 2013 году Шадрин стал депутатом думы Екатеринбурга. В последнее время он возглавлял организацию "Герои России".

Ранее умер телеведущий Алексей Лагутин, который работал актером в петербургских "Комедиантах".

Фото: Facebook/Роман Шадрин

Теги: герой россии, роман шадрин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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