Умер основатель "Билайна" Дмитрий Зимин

На 89-м году жизни скончался снователь сотового оператора "Вымпелком", также известного как "Билайн", Дмитрий Зимин. Об этом сообщил его сын Борис Зимин в своем Facebook-аккаунте.
Он уточнил, что его отец умер в Швейцарии. В последние месяцы Дмитрий Зимин тяжело болел. Все остальные подробности, а также дату прощания Борис пообещал сообщить позже.
Дмитрий Зимин родился 28 апреля 1933 года в Москве. Он работал в Радиотехническом институте Академии наук СССР, а в 1992-м основал ПАО "Вымпелком-Коммуникации" ("Вымпелком"). Зимин был президентом и генеральным директором компании.
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Фото: bmstu.ru
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